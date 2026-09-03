Företagen har ett eget ansvar för sitt näringslivsklimat

KOMMENTAR: Det är inte bara i politiken som näringslivsklimatet skapas. Företagen har ett eget ansvar att bygga ett konkurrenskraftigt näringsliv, skriver ledningen för Media Evolution som replik till Rapidus artikelserie inför valet.

I Rapidus artikelserie inför valet är näringslivsföreträdare och ledande politiker i Malmö och Skåne påfallande överens om vad regionens företag behöver: bättre infrastruktur, tryggare elförsörjning, utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov samt en offent…