300 Mkr till digitalt center i Lund

Ett nytt testcenter för 5G och 6G-teknik ska samla företag, offentliga verksamheter och akademin. Målet är att säkra svensk digital konkurrenskraft och göra Lund till ett nav för framtidens teknik.

Digital Arena Sweden är ett nationellt testcenter för 5G, 6G och AI, placerat i Lund med en totalbudget på omkring 320 miljoner kronor. 150 Mkr av dessa kommer från statliga Vinnova.

Centret leds av innovationsplattformen Future By Lund med ansvar för att samordna projektet. Bakom satsningen står Telia, Ericsson och det statliga forskningsinstitutet Rise. Även Lunds universitet, Chalmers, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och elfordonsbolaget Einride deltar.

Anders Trana

– Det är uppdelat i två etapper. Det vi fått finansiering för nu är de första tre åren, sen finns det möjlighet att söka för ytterligare tre år. Alla utom Rise satsar egna pengar i detta, säger Anders Trana, projektledare på Future By Lund.

På Digital Arena Sweden ska både företag och offentliga verksamheter kunna testa avancerade digitala lösningar på den senaste tekniken inom 5G, 6G och AI, är tanken. Målet är att korta vägen från innovation till färdig lösning.

– Vi tycker att det är väldigt stort för Lund att etablera sig som en av de viktigaste, om inte den viktigaste, platsen framförallt när det gäller nästa generations teknik. Det är också därför vi går in med eget kapital, för att vi tycker att detta är viktigt, säger Anders Trana.

Grunden i testcentret är digital infrastruktur för avancerad 5G, IoT och AI, som Telia tillhandahåller genom sitt innovationsprogram Northstar och sitt nationella 5G-nät, tillsammans med en testmiljö för 6G som leds av Ericsson i samarbete med Lunds universitet och KTH.

Därutöver tillhandahåller Rise en gemensam plattform för test och utvärdering av för testbäddens olika projekt, medan Future by Lund ansvarar för att utveckla en gemensam digital portal för att koordinera samarbetet med projektets parter.

Digital Arena Sweden är ett av de större projekten inom innovations- och forskningsprogrammet Avancerad Digitalisering som stöds av Vinnova.