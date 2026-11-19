Ett hundratal besökare fick möta både köpare och säljare när Rapidus M&A-nätverk samlades till sin fjärde träff på torsdagen. Förmiddagen bjöd på ett fullspäckat scenprogram om företagsförvärv och ägaransvar. Här är mingelbilderna från träffen.
ANNONS Innehåll från EKN
Mys med M&A-minglarna
Ett hundratal besökare fick möta både köpare och säljare när Rapidus M&A-nätverk samlades till sin fjärde träff på torsdagen. Förmiddagen bjöd på ett fullspäckat scenprogram om företagsförvärv och ägaransvar. Här är mingelbilderna från träffen.
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