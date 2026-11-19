Det var inte bara köpare på plats på Savoy under Rapidus M&A-evenemang. Besökarna fick också ta del av tipsen från två som lyckats med att sälja sina livsverk. – Tänk inte bara på pengarna.

I fjol förvärvade den Stockholmsbaserade försvars- och säkerhetskoncernen Astor Group Arlöv-bolaget Carbonia Composites för cirka 55 miljoner kronor. Grundaren Tobias Blomberg hade då drivit bolaget i 25 år, hela tiden med siktet inställt på en försäljning.

– Jag är förbluffad över att planen gick i lås…