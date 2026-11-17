Ett strukturellt arbetslöshetsgap håller på att slutas mellan Skåne och övriga storstadslän. Men det är inte Malmö som skapar nya jobb. Det visar Sparbanken Skånes nya konjunkturrapport.

Det går bättre på de flesta punkter i Skåne. Arbetsmarknaden ser bättre ut, företagens omsättning vittnar om bättre tider och hushållen shoppar 3,5 procent mer än i fjol, även om hushållen paradoxalt nog uppger att de oroar sig för framtiden, vilket Rapidus tidigare noterat.

– Konjunkturen stärks i Skåne. För fö…