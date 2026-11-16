Helsingborgsbolaget Acorai lyfter sin finansieringsrunda för andra gången, nu till 80 Mkr. Hittills finns åtaganden om 67 miljoner till förberedelser för en USA-lansering under andra halvåret 2027.

Rapidus skrev redan i november 2025 att bolaget sökte 45 Mkr.I september i år hade målet höjts till 70 Mkr och nu ökas ambitionen ytterligare. Rundan väntas stängas före årsskiftet.

Den preliminära värderingen är cirka 238 miljoner kronor före kapitaltillskottet. Om hela rundan genomförs motsvarar det…