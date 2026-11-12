Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Telavox i miljardaffär med Telia

Malmöföretaget Telavox startade som ett callcenter. Nu säljer grundaren Victor Karlsson den gamla kärnaffären med 24 000 företagskunder till Telia för 3,8 miljarder kronor.

De båda bolagen har tecknat ett bindande avtal om att Telia förvärvar Telavox nordiska kundbas som omfattar 24 000 företagskunder och 325 000 slutanvändare. Länderna som omfattas är Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Affären omfattar nästan hela Telavox så kallade slutkundsmarknad. Små verksamheter i Benelux-länderna återst…

Gunnar Wrede
Telavox i miljardaffär med Telia

Malmöföretaget Telavox startade som ett callcenter. Nu säljer grundaren Victor Karlsson den gamla kärnaffären med 24 000 företagskunder till Telia för 3,8 miljarder kronor.

De båda bolagen har tecknat ett bindande avtal om att Telia förvärvar Telavox nordiska kundbas som omfattar 24 000 företagskunder och 325 000 slutanvändare. Länderna som omfattas är Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Affären omfattar nästan hela Telavox så kallade slutkundsmarknad. Små verksamheter i Benelux-länderna återst…

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