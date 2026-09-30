Han återvänder till Skåne

Sparbankens Skånes ordförande Bertil Engström avböjer omval vid den kommande årsstämman. Som ersättare föreslås ett välkänt namn som lämnar Stockholm och flyttar hem.

Det är en långvägare inom banken och blivande hemvändare som föreslås bli Sparbanken Skånes nya ordförande vid årsstämman i mars nästa år.

Bo Bengtsson var bankens ordförande 2021 till 2023. Han var dessförinnan under drygt 20 år vd i Kristianstad Sparbank, Sparbanken 1826 och Sparbanken Skåne. De senaste fyra åren har han va…