Sandberg Developent pytsar in mer pengar i vattenreningsbolaget Watersprint i Lund som gör en andra kapitalrunda i år.

Watersprint utvecklar och säljer system för vattendesinfektion med UVC LED-ljus, som slår ut bakterier, virus och andra mikroorganismer i vatten. Bolaget grundades 2013 och har tiotalet anställda.

Enligt databasen Eivora genomför Watersprint en emission på 35 miljoner kronor. Värderingen landar på cirka 230 Mkr och emissionen innebär en utspädning på 15,2 procent för befintliga…