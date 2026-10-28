Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

onsdag 28 oktober 2026

Mitt konto
Bli medlem
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Starkare skånsk konjunktur

,
,

Lågkonjunkturen håller på att släppa sitt grepp om Sverige och Skåne. Det är budskapet i Sparbankens Skånes rapport för årets tredje kvartal.

Hushållens konsumtion ökar och företagens investeringar ser ut att ta fart. Lågkonjunkturen håller på att släppa sitt grepp om Skåne och många ekonomiska indikatorer pekar just nu i rätt riktning. Så ser det ekonomiska läget ut enligt Sparbanken Skåne som släppte delårsrapport på onsdagsmorgonen.

”Konjunkturåterhämtningen i Skåne blir allt starkare trots e…

Martin Linderoth
Starkare skånsk konjunktur

Lågkonjunkturen håller på att släppa sitt grepp om Sverige och Skåne. Det är budskapet i Sparbankens Skånes rapport för årets tredje kvartal.

Hushållens konsumtion ökar och företagens investeringar ser ut att ta fart. Lågkonjunkturen håller på att släppa sitt grepp om Skåne och många ekonomiska indikatorer pekar just nu i rätt riktning. Så ser det ekonomiska läget ut enligt Sparbanken Skåne som släppte delårsrapport på onsdagsmorgonen.

”Konjunkturåterhämtningen i Skåne blir allt starkare trots e…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat