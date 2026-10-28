Starkare skånsk konjunktur

Lågkonjunkturen håller på att släppa sitt grepp om Sverige och Skåne. Det är budskapet i Sparbankens Skånes rapport för årets tredje kvartal.

Hushållens konsumtion ökar och företagens investeringar ser ut att ta fart. Lågkonjunkturen håller på att släppa sitt grepp om Skåne och många ekonomiska indikatorer pekar just nu i rätt riktning. Så ser det ekonomiska läget ut enligt Sparbanken Skåne som släppte delårsrapport på onsdagsmorgonen.

”Konjunkturåterhämtningen i Skåne blir allt starkare trots e…