PODD: I januari ska Malmöbolaget Valkyr testa en komplett prototyp av sin drönardödare tillsammans med FMV. I Rapidus podd Lejonkulan berättar serieentreprenören Peter Arndt, Valkyrs vd, om nästa steg.

Som Rapidus tidigare berättat har Valkyr Defence Systems fått en första prototyporder från Försvarets materielverk, FMV och siktar på serietillverkning under 2027. Produkten är ett närskydd som ska upptäcka och stoppa drönare som kommer för nära exempelvis fordon och fasta anläggningar.

– Varje da…