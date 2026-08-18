Affärsidén: Laddskåp för cykelbatterier

SBF Skydd är i grunden ett brandskyddsföretag. Nu bygger bolaget ett nytt affärsområde runt en marknad som växer i takt med elektrifierad mikromobilitet.

SBF Skydd i Malmö grundades 2020 och säljer produkter och lösningar för brandskydd. Utbudet består av brandsläckare, brandfiltar, rökdetektorer, brandlarms-, inbrotts- och passagesystem.

Under fjolåret omsatte SBF Skydd blygsamma 2 miljoner kronor och för att växa har bolaget nu startat affärsområdet Rcharge, inom elektrifierad mikromobilitet. Termen handlar kort och gott om lätta, eldrivna fordon för korta resor i städer. Vanliga exempel är elsparkcyklar, elcyklar och små elfordon.

Timi Dullaj

– Vi ser en växande marknad för laddning och förvaring av elcykelbatterier och elsparkcyklar. Vi har gått från enskilda laddskåp till ett bredare sortiment och har nu installationer ute hos fastigheter och handelsplatser, säger Timi Dullaj, brandkonsult på SBF Skydd.

Idén till Rcharge föddes ur en uppmärksammad incident på Söderkulla i Malmö 2024. En kraftig brand bröt då ut på en balkong i ett flerfamiljshus från ett elfordonsbatteri som låg på laddning. Branden spred sig snabbt och åtta personer skadades och behövde föras med ambulans till sjukhus.

– Nu finns vår laddningslösning hos ett fyrtiotal fastighetsägare och grundidén är att eliminera de största riskerna med batteriladdning. Istället för att människor laddar och förvarar batterier inne i sina lägenheter, kan de istället ladda och förvara på säkra platser.

På SBF Skydds kundlista finns bolag som Ica och Ikea.

– Hos Ikea kan både anställda och besökare ladda sina batterier. För deras del blir det här också ett grönt initiativ där de vill uppmana människor att cykla till deras varuhus.

Timi Dullaj och hans fem kollegor på SBF Skydd arbetar med Rcharge på ett rikstäckande plan. Fokus ligger på produktutveckling och snart finns både ett utvecklingsteam och ett ett säljteam på plats.

– Vi är fortfarande ett ungt företag och därför försöker vi synas så och bredda oss så mycket som möjligt. Tanken på sikt är att rulla ut Rcharge som ett nordiskt specialistvarumärke för batteriförvaring, laddning och elfordonssparkering.