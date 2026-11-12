Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Kry köper Min Doktor

Malmöbaserade Min Doktor var pionjären bland digitala vårdgivare. Nu köps bolaget upp av konkurrenten Kry i Stockholm.

Kry förvärvar samtliga aktier i Min Doktor. Därmed kan man säga att Stockholm definitivt vunnit kapplöpningen mot Malmö.

Min Doktor grundades i Malmö 2013 och var först i Sverige som digital primärvådgivare. Det råder dock ingen tvekan om att Min Doktor har blivit ifrånsprunget av konkurrenten.

Min doktor omsatte förra året 400 Mkr och gjorde ett resultat på sista raden på 14 Mk…

Gunnar Wrede
Kry köper Min Doktor

Malmöbaserade Min Doktor var pionjären bland digitala vårdgivare. Nu köps bolaget upp av konkurrenten Kry i Stockholm.

Kry förvärvar samtliga aktier i Min Doktor. Därmed kan man säga att Stockholm definitivt vunnit kapplöpningen mot Malmö.

Min Doktor grundades i Malmö 2013 och var först i Sverige som digital primärvådgivare. Det råder dock ingen tvekan om att Min Doktor har blivit ifrånsprunget av konkurrenten.

Min doktor omsatte förra året 400 Mkr och gjorde ett resultat på sista raden på 14 Mk…

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