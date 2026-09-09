Riskkapital till miljöteknik

Tre av regionens onoterade innovationsbolag inom miljöteknik fyller på kassan. Rapidus går igenom några av höstens mindre nyemissioner.
Vi har tittat på kontantemissioner på minst 4 miljoner kronor som registrerats hos Bolagsverket sedan starten av augusti.
Först ut var bioteknikbolaget Cyclezyme, som utvecklar enzymer för att återvinna plastavfall. Bolaget tog in 4 Mkr till en värdering på cirka 49 Mkr, vilket innebar en dubbling av värdet vid den senaste emissionen under våren 2025.
Tre av regionens onoterade innovationsbolag inom miljöteknik fyller på kassan. Rapidus går igenom några av höstens mindre nyemissioner.
Vi har tittat på kontantemissioner på minst 4 miljoner kronor som registrerats hos Bolagsverket sedan starten av augusti.
Först ut var bioteknikbolaget Cyclezyme, som utvecklar enzymer för att återvinna plastavfall. Bolaget tog in 4 Mkr till en värdering på cirka 49 Mkr, vilket innebar en dubbling av värdet vid den senaste emissionen under våren 2025.