Riskkapital till miljöteknik

Tre av regionens onoterade innovationsbolag inom miljöteknik fyller på kassan. Rapidus går igenom några av höstens mindre nyemissioner.

Vi har tittat på kontantemissioner på minst 4 miljoner kronor som registrerats hos Bolagsverket sedan starten av augusti.

Först ut var bioteknikbolaget Cyclezyme, som utvecklar enzymer för att återvinna plastavfall. Bolaget tog in 4 Mkr till en värdering på cirka 49 Mkr, vilket innebar en dubbling av värdet vid den senaste emissionen under våren 2025.

Luftrening…