Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

onsdag 9 september 2026

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ANNONS Innehåll från EKN

Riskkapital till miljöteknik

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Tre av regionens onoterade innovationsbolag inom miljöteknik fyller på kassan. Rapidus går igenom några av höstens mindre nyemissioner.

Vi har tittat på kontantemissioner på minst 4 miljoner kronor som registrerats hos Bolagsverket sedan starten av augusti.

Först ut var bioteknikbolaget Cyclezyme, som utvecklar enzymer för att återvinna plastavfall. Bolaget tog in 4 Mkr till en värdering på cirka 49 Mkr, vilket innebar en dubbling av värdet vid den senaste emissionen under våren 2025.

Luftrening…

Emiliano Strauss
Riskkapital till miljöteknik

Tre av regionens onoterade innovationsbolag inom miljöteknik fyller på kassan. Rapidus går igenom några av höstens mindre nyemissioner.

Vi har tittat på kontantemissioner på minst 4 miljoner kronor som registrerats hos Bolagsverket sedan starten av augusti.

Först ut var bioteknikbolaget Cyclezyme, som utvecklar enzymer för att återvinna plastavfall. Bolaget tog in 4 Mkr till en värdering på cirka 49 Mkr, vilket innebar en dubbling av värdet vid den senaste emissionen under våren 2025.

Luftrening…

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