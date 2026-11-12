Första rundan för prisad miljöteknik

Finalplatserna i innovationstävlingar duggar tätt för Solstice Storage. Nu drar den tidigare Rapidus 34:an både igång ett pilotprojekt med Orkla och sin första finansieringsrunda.
Lundabolaget Solstice Storage, ett av topp 5-bolagen bland Rapidus 34:or förra hösten, har utvecklat en teknik som fångar solvärme, lagrar den i sand och levererar processvärme till industrin.
– Vi lagrar värme istället för el, med en container fylld med sand som vi värmer upp till 1 000 grader. Det som gör vårt system…
Finalplatserna i innovationstävlingar duggar tätt för Solstice Storage. Nu drar den tidigare Rapidus 34:an både igång ett pilotprojekt med Orkla och sin första finansieringsrunda.
Lundabolaget Solstice Storage, ett av topp 5-bolagen bland Rapidus 34:or förra hösten, har utvecklat en teknik som fångar solvärme, lagrar den i sand och levererar processvärme till industrin.
– Vi lagrar värme istället för el, med en container fylld med sand som vi värmer upp till 1 000 grader. Det som gör vårt system…
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