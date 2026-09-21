Han vill göra soldatlivet bekvämare

Han tröttnade på försvarets obekväma utrustning och började sy egen. Nu har Mattias Kvist en hemmafabrik i Landskrona och säljer till soldater som betalar ur egen ficka.

Idén kom när Mattias Kvist började tjänstgöra i försvaret. Han tyckte att utrustningen lämnade en del att önska med obekväma bälten, väskor och remmar som inte passade hans kropp eller sätt att arbeta.

– Jag började köpa egen utrustning för att lösa mina egna önskemål kring passform och funktion. Jag fick reda på att många solda…