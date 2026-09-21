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ANNONS Innehåll från EKN

Han vill göra soldatlivet bekvämare

Han tröttnade på försvarets obekväma utrustning och började sy egen. Nu har Mattias Kvist en hemmafabrik i Landskrona och säljer till soldater som betalar ur egen ficka.

Idén kom när Mattias Kvist började tjänstgöra i försvaret. Han tyckte att utrustningen lämnade en del att önska med obekväma bälten, väskor och remmar som inte passade hans kropp eller sätt att arbeta.

– Jag började köpa egen utrustning för att lösa mina egna önskemål kring passform och funktion. Jag fick reda på att många solda…

Emiliano Strauss
Han vill göra soldatlivet bekvämare

Han tröttnade på försvarets obekväma utrustning och började sy egen. Nu har Mattias Kvist en hemmafabrik i Landskrona och säljer till soldater som betalar ur egen ficka.

Idén kom när Mattias Kvist började tjänstgöra i försvaret. Han tyckte att utrustningen lämnade en del att önska med obekväma bälten, väskor och remmar som inte passade hans kropp eller sätt att arbeta.

– Jag började köpa egen utrustning för att lösa mina egna önskemål kring passform och funktion. Jag fick reda på att många solda…

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