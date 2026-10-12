Ny stororder för Advenica

Cybersäkerhetsbolaget Advenica tar hem en ny stororder. Vd Marie Bengtsson berättar om den fortsatta satsningen på huvudkontoret i Malmö.

First North-noterade Advenica utvecklar krypteringsutrustning för säker kommunikation.

Den nya storordern gäller krypteringsprodukter klassade för den högsta säkerhetsklassningen ("Kvalificerat hemlig") och utvecklade inom bolagets så kallade designhouse-verksamhet med kundanpassade produkter. Kunden är ”en svensk myndighet inom totalförsvaret”.

– Denna…