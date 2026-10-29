Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Ukrainska försvarstoppen letar försvarsinvesteringar i Malmö

– Finns det bolag i Skåne som är intresserade av ta sin produkt till den ukrainska fronten är det bara att höra av sig. Det säger Oleksandr Bornyakov, tidigare urkainsk minister som nu finansierar startups.

Oleksandr Bornyakov var tidigare minister för digital transformation i Ukraina. Nu är han ordförande i landets mest framstående organisationer för försvarsteknik. På onsdagen besökte han Malmö, tillsammans med skånska försvarsteknikbolag.

I dag är Bornyakov ordförande i styrelserna för Ukrai…

Martin Linderoth
Ukrainska försvarstoppen letar försvarsinvesteringar i Malmö

– Finns det bolag i Skåne som är intresserade av ta sin produkt till den ukrainska fronten är det bara att höra av sig. Det säger Oleksandr Bornyakov, tidigare urkainsk minister som nu finansierar startups.

Oleksandr Bornyakov var tidigare minister för digital transformation i Ukraina. Nu är han ordförande i landets mest framstående organisationer för försvarsteknik. På onsdagen besökte han Malmö, tillsammans med skånska försvarsteknikbolag.

I dag är Bornyakov ordförande i styrelserna för Ukrai…

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