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ANNONS Innehåll från EKN

Yazen får norsk huvudägare

Yazen i Lund rider på trendvågen av viktminskningspreparat. Nu har bolaget säkrat en halv miljard kronor i en jätterunda. In kliver en ny storägare och pengarna ska ta Yazen hela vägen till lönsamhet.

Kapitalrundan har planerats sedan våren, då Yazens medgrundare Magnus Nyhlén gästade Rapidus podd Lejonkulan.

Majoriteten av beloppet är nya pengar in i bolagskassan, samtidigt som ett fåtal tidigare ägare i samband med rundan säljer delar av sitt innehav. Yazen får in 50 miljoner euro, motsvarand…

Martin Linderoth
Yazen får norsk huvudägare

Yazen i Lund rider på trendvågen av viktminskningspreparat. Nu har bolaget säkrat en halv miljard kronor i en jätterunda. In kliver en ny storägare och pengarna ska ta Yazen hela vägen till lönsamhet.

Kapitalrundan har planerats sedan våren, då Yazens medgrundare Magnus Nyhlén gästade Rapidus podd Lejonkulan.

Majoriteten av beloppet är nya pengar in i bolagskassan, samtidigt som ett fåtal tidigare ägare i samband med rundan säljer delar av sitt innehav. Yazen får in 50 miljoner euro, motsvarand…

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