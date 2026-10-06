Ny ledarduo på Invent Medic

En kvinnlig näringslivsprofil ersätter en annan när kvinnohälsobolaget Invent Medic byter styrelseordförande. Uppdraget – nå lönsamhet.
Hon är en del av det kvinnliga investeringsnätverket Queen Invest och har tidigare varit finanschef på Iconovo samt styrelseordförande i Qlife och Tendo. Det är ängelinvesteraren Mette Gross som är ny styrelseordförande i Lundabolaget Invent Medic.
– Jag tror att det blir väldigt bra för bolaget att Mette tar över som ordförande. Hon bidrar med ett brett n…
En kvinnlig näringslivsprofil ersätter en annan när kvinnohälsobolaget Invent Medic byter styrelseordförande. Uppdraget – nå lönsamhet.
Hon är en del av det kvinnliga investeringsnätverket Queen Invest och har tidigare varit finanschef på Iconovo samt styrelseordförande i Qlife och Tendo. Det är ängelinvesteraren Mette Gross som är ny styrelseordförande i Lundabolaget Invent Medic.
– Jag tror att det blir väldigt bra för bolaget att Mette tar över som ordförande. Hon bidrar med ett brett n…