Ny ledarduo på Invent Medic

En kvinnlig näringslivsprofil ersätter en annan när kvinnohälsobolaget Invent Medic byter styrelseordförande. Uppdraget – nå lönsamhet.

Hon är en del av det kvinnliga investeringsnätverket Queen Invest och har tidigare varit finanschef på Iconovo samt styrelseordförande i Qlife och Tendo. Det är ängelinvesteraren Mette Gross som är ny styrelseordförande i Lundabolaget Invent Medic.

– Jag tror att det blir väldigt bra för bolaget att Mette tar över som ordförande. Hon bidrar med ett brett n…