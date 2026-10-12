Först Avionero – sedan Nanoecho

Avionero föll på väg till börsen och nu kastar ett annat skånskt bolag in handduken efter bara två år som noterat på First North. Rapidus har hela historien om Nanoechos fall.

Styrelsen i medtechbolaget Nanoecho lämnade på måndagsmorgonen in en konkursansökan till Helsingborgs tingsrätt. Detta efter ett turbulent år med undertecknade emissioner, vd-avhopp och aktieägare som anmält bolaget till Finansinspektionen.

Lundabolaget, som noterades på First North 2024, utvecklade en bildgivningsteknolog…