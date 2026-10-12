Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

tisdag 13 oktober 2026

Mitt konto
Prenumerera
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Först Avionero – sedan Nanoecho

,

Avionero föll på väg till börsen och nu kastar ett annat skånskt bolag in handduken efter bara två år som noterat på First North. Rapidus har hela historien om Nanoechos fall.

Styrelsen i medtechbolaget Nanoecho lämnade på måndagsmorgonen in en konkursansökan till Helsingborgs tingsrätt. Detta efter ett turbulent år med undertecknade emissioner, vd-avhopp och aktieägare som anmält bolaget till Finansinspektionen.

Lundabolaget, som noterades på First North 2024, utvecklade en bildgivningsteknolog…

Julia Fryklund
Först Avionero – sedan Nanoecho

Avionero föll på väg till börsen och nu kastar ett annat skånskt bolag in handduken efter bara två år som noterat på First North. Rapidus har hela historien om Nanoechos fall.

Styrelsen i medtechbolaget Nanoecho lämnade på måndagsmorgonen in en konkursansökan till Helsingborgs tingsrätt. Detta efter ett turbulent år med undertecknade emissioner, vd-avhopp och aktieägare som anmält bolaget till Finansinspektionen.

Lundabolaget, som noterades på First North 2024, utvecklade en bildgivningsteknolog…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat