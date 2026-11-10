Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Stark tillväxt för Genovis

Bioteknikbolaget Genovis rapporterar stark tillväxt i årets tredje kvartal. Samtidigt förbättrades lönsamheten. Innebär det vändningen för den dalande börsraketen?

Genovis tillverkar enzymer för läkemedelsindustrin. Bolaget lämnade Lund 2023 och huserar numera i egna nybyggda lokaler i Kävlinge.

För årets tredje kvartal rapporterar bolaget en tillväxt med 34 procent, till omsättning på 36,9 (27,5) miljoner kronor i kvartalet.

Rörelseresultatet (ebitda) på 10,3 (6,9) Mkr gav en marginalförbättri…

Ola Nilsson
Stark tillväxt för Genovis

Bioteknikbolaget Genovis rapporterar stark tillväxt i årets tredje kvartal. Samtidigt förbättrades lönsamheten. Innebär det vändningen för den dalande börsraketen?

Genovis tillverkar enzymer för läkemedelsindustrin. Bolaget lämnade Lund 2023 och huserar numera i egna nybyggda lokaler i Kävlinge.

För årets tredje kvartal rapporterar bolaget en tillväxt med 34 procent, till omsättning på 36,9 (27,5) miljoner kronor i kvartalet.

Rörelseresultatet (ebitda) på 10,3 (6,9) Mkr gav en marginalförbättri…

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