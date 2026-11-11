Två starka Lundarapporter

Hansa Biopharma och Braincool levererade på onsdagen kvartalsrapporter som visar att det finns hopp om livet bland Lunds life science-bolag – även om förlusterna fortfarande är stora.

Hansa Biopharma lyfte det tredje kvartalets omsättning till 143 miljoner kronor, från 30,8 Mkr samma period förra året. Rörelseförlusten minskade från 147,6 till 138,6 Mkr.

Hansa tog i våras hem ett licensavtal med det globala läkemedelsbolaget Serb värt 1,2 miljarder kronor. Affären, som gäller kommersialisering…