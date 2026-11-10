Vill göra omstridd vadslagning rumsren

Malmöbolaget Lyd Markets vill ta en kontroversiell form av vadslagning till Sverige. – Vi vill vara the good guys, säger medgrundaren Elias Eriksson.
De senaste par året har prognosmarknader, eller ”prediction markets”, spritt sig som en löpeld över världen, inte minst efter att USA:s president vid upprepade tillfällen gjort reklam för branschen.
Satsa pengar på krig
Prognosmarknader är handelsplatser där användare satsar pengar på framtida händelser som valresultat, räntebeslut eller i vissa fa…
Malmöbolaget Lyd Markets vill ta en kontroversiell form av vadslagning till Sverige. – Vi vill vara the good guys, säger medgrundaren Elias Eriksson.
De senaste par året har prognosmarknader, eller ”prediction markets”, spritt sig som en löpeld över världen, inte minst efter att USA:s president vid upprepade tillfällen gjort reklam för branschen.
Satsa pengar på krig
Prognosmarknader är handelsplatser där användare satsar pengar på framtida händelser som valresultat, räntebeslut eller i vissa fa…
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