Wesports från klarhet till klarhet

Den före detta BHG-vd:n Mikael Olanders verk Wesports är annu ett exempel på konsumentparadoxen. Det börsnoterade bolaget tar andelar och levererar rekordstark lönsamhet.
I förra veckan skrev Rapidus om ”konsumentparadoxen”. Flera skånska konsumentbolag går som tåget samtidigt som konsumenter uppger att de oroar sig för ekonomin.
Konsumenterna deppar och den globala känslan är alltså att hushållen är återhållsamma. Samtidigt tyder transaktionsdatan på att konsumenterna ändå spenderar pengar i al…
Den före detta BHG-vd:n Mikael Olanders verk Wesports är annu ett exempel på konsumentparadoxen. Det börsnoterade bolaget tar andelar och levererar rekordstark lönsamhet.
I förra veckan skrev Rapidus om ”konsumentparadoxen”. Flera skånska konsumentbolag går som tåget samtidigt som konsumenter uppger att de oroar sig för ekonomin.
Konsumenterna deppar och den globala känslan är alltså att hushållen är återhållsamma. Samtidigt tyder transaktionsdatan på att konsumenterna ändå spenderar pengar i al…
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