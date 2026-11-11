Aqilion säljer av och lägger ned

Genovisgrundaren Sarah Fredriksson ger upp med bolaget Aqilion. Två av bolagets läkemedelsprojekt har nu sålts till Acrivon och ett återstår att sälja för en total avveckling.
Aqilion har rötterna i bolaget Puls, som grundades i Helsingborg 2002 för att utveckla och finansiera tidiga projekt inom life science. Bland finansiärerna fanns Axis-duon Martin Gren och LMK.
Sarah Fredriksson tog över som vd 2017, efter att ha grundat enzymbolaget Genovis och gjort det till en börsraket på First No…
Genovisgrundaren Sarah Fredriksson ger upp med bolaget Aqilion. Två av bolagets läkemedelsprojekt har nu sålts till Acrivon och ett återstår att sälja för en total avveckling.
Aqilion har rötterna i bolaget Puls, som grundades i Helsingborg 2002 för att utveckla och finansiera tidiga projekt inom life science. Bland finansiärerna fanns Axis-duon Martin Gren och LMK.
Sarah Fredriksson tog över som vd 2017, efter att ha grundat enzymbolaget Genovis och gjort det till en börsraket på First No…
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