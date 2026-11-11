Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

onsdag 11 november 2026

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ANNONS Innehåll från EKN

”Bilden behöver nyanseras”

Samtidigt som arbetstillfällen försvinner från regionens största spelutvecklare skapas nya jobb i nybildade indie-studios. Det visar Game Habitats nya rapport om regionens spelindustri.  

Sedan 2024 har nästan 500 jobb försvunnit från Malmös största spelutvecklare, konstaterar Sydsvenskan efter att ha läst Game Habitats rapport. 

– Det stämmer att ungefär 475 arbetstillfällen försvunnit från åtta av de tio största spelutvecklarna i Malmö. Men den bilden behöver nyanseras. De övrig…

Emiliano Strauss
”Bilden behöver nyanseras”

Samtidigt som arbetstillfällen försvinner från regionens största spelutvecklare skapas nya jobb i nybildade indie-studios. Det visar Game Habitats nya rapport om regionens spelindustri.  

Sedan 2024 har nästan 500 jobb försvunnit från Malmös största spelutvecklare, konstaterar Sydsvenskan efter att ha läst Game Habitats rapport. 

– Det stämmer att ungefär 475 arbetstillfällen försvunnit från åtta av de tio största spelutvecklarna i Malmö. Men den bilden behöver nyanseras. De övrig…

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