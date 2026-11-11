Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Dags för pitch

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Åtta startups pitchar på onsdagen Skåne Capital Day som denna gång arrangeras av Minc. – Några av de mest lovande tidiga bolagen från innovationssystemet, säger Mincs vd Tomas De Souza.

Spännvidden är stor mellan de pitchande bolagen, från diagnostikteknik till matcha-te och artificiell människolukt.

De åtta bolagen pitchar för exklusivt inbjudna investerare för ett eventuellt såddkapital.

– Skåne Capital Day visar bredden i entreprenörsbasen i regionen. Åtta bolag, från Medtech och Agetech till…

Gunnar Wrede
Dags för pitch

Åtta startups pitchar på onsdagen Skåne Capital Day som denna gång arrangeras av Minc. – Några av de mest lovande tidiga bolagen från innovationssystemet, säger Mincs vd Tomas De Souza.

Spännvidden är stor mellan de pitchande bolagen, från diagnostikteknik till matcha-te och artificiell människolukt.

De åtta bolagen pitchar för exklusivt inbjudna investerare för ett eventuellt såddkapital.

– Skåne Capital Day visar bredden i entreprenörsbasen i regionen. Åtta bolag, från Medtech och Agetech till…

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