Dags för pitch

Åtta startups pitchar på onsdagen Skåne Capital Day som denna gång arrangeras av Minc. – Några av de mest lovande tidiga bolagen från innovationssystemet, säger Mincs vd Tomas De Souza.

Spännvidden är stor mellan de pitchande bolagen, från diagnostikteknik till matcha-te och artificiell människolukt.

De åtta bolagen pitchar för exklusivt inbjudna investerare för ett eventuellt såddkapital.

– Skåne Capital Day visar bredden i entreprenörsbasen i regionen. Åtta bolag, från Medtech och Agetech till…