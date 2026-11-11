Dags för pitch

Åtta startups pitchar på onsdagen Skåne Capital Day som denna gång arrangeras av Minc. – Några av de mest lovande tidiga bolagen från innovationssystemet, säger Mincs vd Tomas De Souza.
Spännvidden är stor mellan de pitchande bolagen, från diagnostikteknik till matcha-te och artificiell människolukt.
De åtta bolagen pitchar för exklusivt inbjudna investerare för ett eventuellt såddkapital.
– Skåne Capital Day visar bredden i entreprenörsbasen i regionen. Åtta bolag, från Medtech och Agetech till…
Åtta startups pitchar på onsdagen Skåne Capital Day som denna gång arrangeras av Minc. – Några av de mest lovande tidiga bolagen från innovationssystemet, säger Mincs vd Tomas De Souza.
Spännvidden är stor mellan de pitchande bolagen, från diagnostikteknik till matcha-te och artificiell människolukt.
De åtta bolagen pitchar för exklusivt inbjudna investerare för ett eventuellt såddkapital.
– Skåne Capital Day visar bredden i entreprenörsbasen i regionen. Åtta bolag, från Medtech och Agetech till…
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