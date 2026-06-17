Spelkrisen: Så många jobb har räddats 

Spelbranschen i Malmö kraschade förra året med nedskärningar och jobbslakt som följd. Ett räddningsprogram för att vända krisen sjösattes. Nu har resultatet kommit.

Under de senaste åren har spelbranschen globalt genomgått en strukturell omvandling. Det har lett till att många företag tvingats säga upp medarbetare och flera företag har gått i konkurs. Malmö är inget undantag.

För att möta en större mängd spelutvecklare som drabbats av neddragningar drog Game Habitat, tillsammans med Region Skåne och Malmö stad, igång stödprogrammet Launchpad i slutet av förra året. Nu är det avslutat.

Siffror som Rapidus tagit del av visar att 39 procent av deltagarna i programmet har hittat ett nytt jobb. 18 procent av dessa har blivit anställda och 21 procent har startat ett eget spelföretag under de sju månader som programmet har pågått. Dessutom uppger 97 procent av deltagarna att de fortfarande bor i regionen. Totalt deltog 213 spelutvecklare.

Måns Billing

– Generellt sett är vi nöjda med utfallet. Det är ett bättre resultat än vad vi hade tänkt från början, säger Måns Billing, ansvarig för talangutveckling och programansvarig på Game Habitat.

Game Habitat hoppas att dagarna med omfattande uppsägningar nu är förbi. Dock tillägger Måns Billing att spelbranschen fortfarande är ”ganska tuff”.

Minc Game

Trots att Launchpad-programmet nu har avslutats fortsätter mycket av det stöd som programmet erbjöd nya spelföretag. I ett nytt samarbete mellan Game Habitat och Minc, med stöd från Malmö stad, har Minc Game lanserats.

– Minc Game är en stor satsning för de som vill starta egna bolag. Vi drar igång det här till hösten och kommer då att ta in ett antal bolag som behöver stöttning, ansökan är öppen.