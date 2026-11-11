Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Bimobject kapar kostnader 

Bimobject tvingas dra i nödbromsen – igen. I dag aviserar Malmöföretaget årliga kostnadsbesparingar på miljontals kronor. Något som får marknaden att jubla.

Mjukvarubolaget säljer en SaaS-plattform för bygginformationsmodellering, på branschspråk kallat BIM. Tillverkare av byggprodukter betalar för att publicera och distribuera sin produktdata till arkitekter, ingenjörer och grossister.

Tidigare i år aviserade Bimobject en omorganisation av verksamheten. 24 tjänster försvann, cirka 16 procent av…

Martin Linderoth
Bimobject kapar kostnader 

Bimobject tvingas dra i nödbromsen – igen. I dag aviserar Malmöföretaget årliga kostnadsbesparingar på miljontals kronor. Något som får marknaden att jubla.

Mjukvarubolaget säljer en SaaS-plattform för bygginformationsmodellering, på branschspråk kallat BIM. Tillverkare av byggprodukter betalar för att publicera och distribuera sin produktdata till arkitekter, ingenjörer och grossister.

Tidigare i år aviserade Bimobject en omorganisation av verksamheten. 24 tjänster försvann, cirka 16 procent av…

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