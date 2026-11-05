Tyska klubbar redo för Zätas bolag

Med tripplad omsättning är Beyond Tickets från Helsingborg redo att inta Tyskland. ”Det har tagit fart”, säger medgrundaren Robin Lundgren.

Det ser ut att ha lossnat för Hetchbolaget Beyond Tickets, med varumärket Liveday. Det är en plattform som samlar försäljningsinformationen för biljetter, mat- och dryck samt merchandise under ett event. Målgruppen är elitidrottsklubbar och bland investerarna finns före detta hockeyproffset Henrik "Zäta" Zetterberg och fotbollsmålvakten Pär Hansson.

2025 had…