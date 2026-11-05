Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Tyska klubbar redo för Zätas bolag

Med tripplad omsättning är Beyond Tickets från Helsingborg redo att inta Tyskland. ”Det har tagit fart”, säger medgrundaren Robin Lundgren.

Det ser ut att ha lossnat för Hetchbolaget Beyond Tickets, med varumärket Liveday. Det är en plattform som samlar försäljningsinformationen för biljetter, mat- och dryck samt merchandise under ett event. Målgruppen är elitidrottsklubbar och bland investerarna finns före detta hockeyproffset Henrik "Zäta" Zetterberg och fotbollsmålvakten Pär Hansson.

2025 had…

Julia Fryklund
Tyska klubbar redo för Zätas bolag

Med tripplad omsättning är Beyond Tickets från Helsingborg redo att inta Tyskland. ”Det har tagit fart”, säger medgrundaren Robin Lundgren.

Det ser ut att ha lossnat för Hetchbolaget Beyond Tickets, med varumärket Liveday. Det är en plattform som samlar försäljningsinformationen för biljetter, mat- och dryck samt merchandise under ett event. Målgruppen är elitidrottsklubbar och bland investerarna finns före detta hockeyproffset Henrik "Zäta" Zetterberg och fotbollsmålvakten Pär Hansson.

2025 had…

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