Vinden vänder på Sturup…

Utrikestrafiken fortsätter att öka på Malmö Airport, Sturup. Inrikestrafiken har andra förutsättningar, men här bjuds på en överraskning.

– Malmö Airport är en smidig och enkel flygplats för både resenärer och flygbolag. Vi har fått in Ryaniar med direktlinjer till London och Warsawa och Wizz Air har öppnat en linje till Podgorica i Montenegro. Det har varit en bra sommar, säger Nils Funke, flygplatschef på Malmö Airport.

Utrikestrafiken på Sturup ökade med 19 procent i augusti jämfört med samma…