Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

torsdag 3 september 2026

Mitt konto
Prenumerera
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Vinden vänder på Sturup…

Utrikestrafiken fortsätter att öka på Malmö Airport, Sturup. Inrikestrafiken har andra förutsättningar, men här bjuds på en överraskning.

– Malmö Airport är en smidig och enkel flygplats för både resenärer och flygbolag. Vi har fått in Ryaniar med direktlinjer till London och Warsawa och Wizz Air har öppnat en linje till Podgorica i Montenegro. Det har varit en bra sommar, säger Nils Funke, flygplatschef på Malmö Airport.

Utrikestrafiken på Sturup ökade med 19 procent i augusti jämfört med samma…

Gunnar Wrede
Vinden vänder på Sturup…

Utrikestrafiken fortsätter att öka på Malmö Airport, Sturup. Inrikestrafiken har andra förutsättningar, men här bjuds på en överraskning.

– Malmö Airport är en smidig och enkel flygplats för både resenärer och flygbolag. Vi har fått in Ryaniar med direktlinjer till London och Warsawa och Wizz Air har öppnat en linje till Podgorica i Montenegro. Det har varit en bra sommar, säger Nils Funke, flygplatschef på Malmö Airport.

Utrikestrafiken på Sturup ökade med 19 procent i augusti jämfört med samma…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat