Magnus Noord till Byggfabriken

Byggfabriken i Malmö satsar på e-handel och plockar in Magnus Noord, som tillträder den nyinrättade rollen som digital tillväxt- och marknadschef.

– Det är en nyckelrekrytering för oss, säger vd Katarina Welin.

Magnus Noord står bakom den digitala marknadsföringsbyrån Topvisible och har bred erfarenhet av digital transformation och e-handel från ledande roller inom bland annat Euroflorist, Proad och Golvpoolen.

Han står också bakom gaming-festivalen Everyone Plays som han drog igång tillsammans…