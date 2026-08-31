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ANNONS Innehåll från EKN

Magnus Noord till Byggfabriken

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Byggfabriken i Malmö satsar på e-handel och plockar in Magnus Noord, som tillträder den nyinrättade rollen som digital tillväxt- och marknadschef.

– Det är en nyckelrekrytering för oss, säger vd Katarina Welin.

Magnus Noord står bakom den digitala marknadsföringsbyrån Topvisible och har bred erfarenhet av digital transformation och e-handel från ledande roller inom bland annat Euroflorist, Proad och Golvpoolen.

Han står också bakom gaming-festivalen Everyone Plays som han drog igång tillsammans…

Martin Linderoth
Magnus Noord till Byggfabriken

Byggfabriken i Malmö satsar på e-handel och plockar in Magnus Noord, som tillträder den nyinrättade rollen som digital tillväxt- och marknadschef.

– Det är en nyckelrekrytering för oss, säger vd Katarina Welin.

Magnus Noord står bakom den digitala marknadsföringsbyrån Topvisible och har bred erfarenhet av digital transformation och e-handel från ledande roller inom bland annat Euroflorist, Proad och Golvpoolen.

Han står också bakom gaming-festivalen Everyone Plays som han drog igång tillsammans…

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