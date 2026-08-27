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Boozt: ”Vi lämnar inte Skåne”

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Den svenska e-handelsjätten Boozt är nu klar med den tidigare aviserade flytten av huvudkontoret från Hyllie till Köpenhamn. Men frågan kvarstår, kommer Boozt att bli danskt?

Det var i fjol som Boozt meddelade att bolaget flyttar sitt huvudkontor, med drygt 500 anställda, över sundet till Köpenhamn.

Flyttbeskedet utlöste en lokal näringslivsdebatt. Rapidus chefredaktör Gunnar Wrede skrev en uppmärksammad analys om att Boozts flytt blottlägger ett strukturellt systemfel i Malmös företagsklimat…

Martin Linderoth
Boozt: ”Vi lämnar inte Skåne”

Den svenska e-handelsjätten Boozt är nu klar med den tidigare aviserade flytten av huvudkontoret från Hyllie till Köpenhamn. Men frågan kvarstår, kommer Boozt att bli danskt?

Det var i fjol som Boozt meddelade att bolaget flyttar sitt huvudkontor, med drygt 500 anställda, över sundet till Köpenhamn.

Flyttbeskedet utlöste en lokal näringslivsdebatt. Rapidus chefredaktör Gunnar Wrede skrev en uppmärksammad analys om att Boozts flytt blottlägger ett strukturellt systemfel i Malmös företagsklimat…

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