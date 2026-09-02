E-handelsfond har börjat investera 

För ett år sedan såg Future Retail Ventures dagens ljus. Nu har investeringsbolaget i Helsingborg gjort sina första investeringar.

Future Retail Ventures är ett investeringsbolag kopplat till e-handelsinkubatorn Future Retail och E-commerce park i Helsingborg. När Rapidus pratade med näringslivsprofilen och initiativtagaren Karsten Deppert i fjol sade han att Future Retail Ventures fond initialt tagit in ”några miljoner”.

Nu har fonden investerat i totalt fem bolag. Bolagen verkar inom olika e-…