Boozt skruvar upp prognosen

Boozts höjer sin prognos för helåret efter en tillväxttrend som accelererat i det tredje kvartalet. Aktien tog ett glädjeskutt under förmiddagen.

Det svenska e-handelsbolaget, med vd Hermann Haraldsson, är noterat på Stockholmsbörsen och har ett börsvärde på nära 9,8 miljarder kronor. Under öppningshandeln på tisdagen steg bolagets aktie med 7 procent. Anledningen är att Boozt har sett en stark inledning på höst- och vinterhandeln, och höjer därför prognosen för helåret.

Bolaget uppger att den s…