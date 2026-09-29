Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Boozt skruvar upp prognosen

Boozts höjer sin prognos för helåret efter en tillväxttrend som accelererat i det tredje kvartalet. Aktien tog ett glädjeskutt under förmiddagen.

Det svenska e-handelsbolaget, med vd Hermann Haraldsson, är noterat på Stockholmsbörsen och har ett börsvärde på nära 9,8 miljarder kronor. Under öppningshandeln på tisdagen steg bolagets aktie med 7 procent. Anledningen är att Boozt har sett en stark inledning på höst- och vinterhandeln, och höjer därför prognosen för helåret.

Bolaget uppger att den s…

Martin Linderoth
Boozt skruvar upp prognosen

Boozts höjer sin prognos för helåret efter en tillväxttrend som accelererat i det tredje kvartalet. Aktien tog ett glädjeskutt under förmiddagen.

Det svenska e-handelsbolaget, med vd Hermann Haraldsson, är noterat på Stockholmsbörsen och har ett börsvärde på nära 9,8 miljarder kronor. Under öppningshandeln på tisdagen steg bolagets aktie med 7 procent. Anledningen är att Boozt har sett en stark inledning på höst- och vinterhandeln, och höjer därför prognosen för helåret.

Bolaget uppger att den s…

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