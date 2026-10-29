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ANNONS Innehåll från EKN

Det vill sig inte för Nolato

KOMMENTAR: Plastgjutningsföretaget Nolato har ridit framgångsrikt på olika trender genom åren. Men nu vill det sig inte riktigt. Det framgår av kvartalsrapporten.

Nolato blev en börsstjärna på 1990-talet då bolaget tillverkade höljen till Ericssons mobiltelefoner. När den boomen tagit slut hittade Nolato en ny trend att haka på – vejpcigaretter. Sedan hade aktien en rusning under pandemin eftersom bolaget tillverkar en mängd sjukvårdsartiklar i plast.

Sedan 2022 har aktien hamnat i skuggan och…

Gunnar Wrede
Det vill sig inte för Nolato

KOMMENTAR: Plastgjutningsföretaget Nolato har ridit framgångsrikt på olika trender genom åren. Men nu vill det sig inte riktigt. Det framgår av kvartalsrapporten.

Nolato blev en börsstjärna på 1990-talet då bolaget tillverkade höljen till Ericssons mobiltelefoner. När den boomen tagit slut hittade Nolato en ny trend att haka på – vejpcigaretter. Sedan hade aktien en rusning under pandemin eftersom bolaget tillverkar en mängd sjukvårdsartiklar i plast.

Sedan 2022 har aktien hamnat i skuggan och…

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