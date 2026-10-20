Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

tisdag 20 oktober 2026

Mitt konto
Prenumerera
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Rausing har gett upp Tetra Pak-utmanaren

,

Förpackningsbolaget Ecolean i Helsingborg var i 25 år Hans Rausings utmanare mot brodern Gad Rausings Tetra Pak. Nu har familjen gett upp och europeiska riskkapitalister tar över.

Ecolean grundades 1996 av innovatören Åke Rosén, tidigare anställd på Tetra Pak. Bolaget utvecklar och tillverkar förpackningar för flytande livsmedel, där exempelvis mjölk eller yoghurt förpackas i en påse som alternativ till kartong eller burk.

2001 blev Hans Rausing huvudägare och satsade stora pengar i bolagets ut…

Julia Fryklund
Rausing har gett upp Tetra Pak-utmanaren

Förpackningsbolaget Ecolean i Helsingborg var i 25 år Hans Rausings utmanare mot brodern Gad Rausings Tetra Pak. Nu har familjen gett upp och europeiska riskkapitalister tar över.

Ecolean grundades 1996 av innovatören Åke Rosén, tidigare anställd på Tetra Pak. Bolaget utvecklar och tillverkar förpackningar för flytande livsmedel, där exempelvis mjölk eller yoghurt förpackas i en påse som alternativ till kartong eller burk.

2001 blev Hans Rausing huvudägare och satsade stora pengar i bolagets ut…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat