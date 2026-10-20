Rausing har gett upp Tetra Pak-utmanaren

Förpackningsbolaget Ecolean i Helsingborg var i 25 år Hans Rausings utmanare mot brodern Gad Rausings Tetra Pak. Nu har familjen gett upp och europeiska riskkapitalister tar över.

Ecolean grundades 1996 av innovatören Åke Rosén, tidigare anställd på Tetra Pak. Bolaget utvecklar och tillverkar förpackningar för flytande livsmedel, där exempelvis mjölk eller yoghurt förpackas i en påse som alternativ till kartong eller burk.

2001 blev Hans Rausing huvudägare och satsade stora pengar i bolagets ut…