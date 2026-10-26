Ecolean varslar efter ägarbytet

Bara veckor efter att familjen Rausing sålt förpackningsbolaget Ecolean till europeiska riskkapitalister varslar bolaget om uppsägning i Helsingborg.
Förra veckan berättade Rapidus att familjen Rausing sålt Helsingborgsbaserade Ecolean till investmentbolaget Quantum Capital Partners. Bolaget har under många år dragits med stora förluster.
Trots att Ecolean uppger sig ha haft en positiv utveckling under 2026 är resultatet fortfarande negativt. Nu varslar bolaget 30 anställda i Sverige och ytterl…
Bara veckor efter att familjen Rausing sålt förpackningsbolaget Ecolean till europeiska riskkapitalister varslar bolaget om uppsägning i Helsingborg.
Förra veckan berättade Rapidus att familjen Rausing sålt Helsingborgsbaserade Ecolean till investmentbolaget Quantum Capital Partners. Bolaget har under många år dragits med stora förluster.
Trots att Ecolean uppger sig ha haft en positiv utveckling under 2026 är resultatet fortfarande negativt. Nu varslar bolaget 30 anställda i Sverige och ytterl…
Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus
575 kr per månad
Debiteras årsvis 6 900 kr
Har du redan ett konto? Logga in
- Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
- Full tillgång till hela artikelarkivet
- Inbjudningar till våra nätverksträffar
- 2 personliga användarkonton ingår