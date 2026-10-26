Ecolean varslar efter ägarbytet

Bara veckor efter att familjen Rausing sålt förpackningsbolaget Ecolean till europeiska riskkapitalister varslar bolaget om uppsägning i Helsingborg.

Förra veckan berättade Rapidus att familjen Rausing sålt Helsingborgsbaserade Ecolean till investmentbolaget Quantum Capital Partners. Bolaget har under många år dragits med stora förluster.

Trots att Ecolean uppger sig ha haft en positiv utveckling under 2026 är resultatet fortfarande negativt. Nu varslar bolaget 30 anställda i Sverige och ytterl…