När vinst inte är ett mål – men konsekvens

Det familjeägda möbelföretaget Blå Station i Åhus omsätter årligen 150 Mkr och tjänar 10 Mkr. Framgångsreceptet – strunta i både pengar och konkurrenter, säger vd Johan Lindau.

Blå Station från Åhus möblerar kontor över hela världen. Designfilosofin går ut på att ”lösa morgondagens problem”, snarare än att bara rita möbler, och med den devisen har familjen Lindau kunnat bygga ett bolag med en årlig omsättning på drygt 150 miljoner kronor och en vinstmarginal på ungefär 7 procent.

Men enligt vd:n…