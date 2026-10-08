Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

En evolutionär som inte gillar revolutioner

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Det är slut på pendlandet mellan Bjärred och Torekov för Nolatos tidigare koncernchef, blivande vd för Bona. – Pendlandet var inte så farligt. Du kan damma av samtalen med Asien i bilen på morgonen och ta USA på vägen hem, sa han på Rapidus frukostmöte.

Återigen var det fullsatt hos Danske Bank när Rapidus bjöd på frukost och mingel. På scenen välkomnades Christer Wahlquist, som började som konsult på Bona för bara en vecka sedan. I somras slutade han som koncernchef för Nolato efter 30 år i bol…

Emiliano Strauss
En evolutionär som inte gillar revolutioner

Det är slut på pendlandet mellan Bjärred och Torekov för Nolatos tidigare koncernchef, blivande vd för Bona. – Pendlandet var inte så farligt. Du kan damma av samtalen med Asien i bilen på morgonen och ta USA på vägen hem, sa han på Rapidus frukostmöte.

Återigen var det fullsatt hos Danske Bank när Rapidus bjöd på frukost och mingel. På scenen välkomnades Christer Wahlquist, som började som konsult på Bona för bara en vecka sedan. I somras slutade han som koncernchef för Nolato efter 30 år i bol…

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