Alfa Laval över förväntan

Skånes största industriföretag Alfa Laval presenterade på tisdagmorgonen en orderingång för det tredje kvartalet som var klart över förväntan. Ändå uteblev jublet på aktiemarknaden.

Alfa Laval ger kortfattade utsikter för kommande kvartal och denna gång säger vd Tom Erixon:

“Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir på en något lägre nivå än det tredje kvartalet.”

Precis samma formulering användes vid förra kvartalsrapporten, då alltså att det tredje kvartalet skulle bjuda på en n…