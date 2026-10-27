Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

onsdag 28 oktober 2026

Mitt konto
Bli medlem
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Alfa Laval över förväntan

Skånes största industriföretag Alfa Laval presenterade på tisdagmorgonen en orderingång för det tredje kvartalet som var klart över förväntan. Ändå uteblev jublet på aktiemarknaden.

Alfa Laval ger kortfattade utsikter för kommande kvartal och denna gång säger vd Tom Erixon:

“Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir på en något lägre nivå än det tredje kvartalet.”

Precis samma formulering användes vid förra kvartalsrapporten, då alltså att det tredje kvartalet skulle bjuda på en n…

Gunnar Wrede
Alfa Laval över förväntan

Skånes största industriföretag Alfa Laval presenterade på tisdagmorgonen en orderingång för det tredje kvartalet som var klart över förväntan. Ändå uteblev jublet på aktiemarknaden.

Alfa Laval ger kortfattade utsikter för kommande kvartal och denna gång säger vd Tom Erixon:

“Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir på en något lägre nivå än det tredje kvartalet.”

Precis samma formulering användes vid förra kvartalsrapporten, då alltså att det tredje kvartalet skulle bjuda på en n…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat