Han blir ny vd för Beijer Ref

Beijer Ref har hittat sin nya vd internt. Jonas Steen går från affärsområdeschef till vd-posten. Styrelseordförande Per Bertland har kursen utstakad för honom. – Vi kommer att fortsätta förvärva.
Det blir en intern rekrytering med lång erfarenhet av bolaget som intar vd-stolen i Beijer Ref – Skånes tredje största börsbolag efter Alfa Laval och Trelleborg.
Jonas Steen har varit i bolaget sedan 2010. Han är idag affärsområdeschef för Europa, Mellanöstern och Afrika, efter att tidigare ha haft mot…
Beijer Ref har hittat sin nya vd internt. Jonas Steen går från affärsområdeschef till vd-posten. Styrelseordförande Per Bertland har kursen utstakad för honom. – Vi kommer att fortsätta förvärva.
Det blir en intern rekrytering med lång erfarenhet av bolaget som intar vd-stolen i Beijer Ref – Skånes tredje största börsbolag efter Alfa Laval och Trelleborg.
Jonas Steen har varit i bolaget sedan 2010. Han är idag affärsområdeschef för Europa, Mellanöstern och Afrika, efter att tidigare ha haft mot…
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