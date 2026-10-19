Han blir ny vd för Beijer Ref

Beijer Ref har hittat sin nya vd internt. Jonas Steen går från affärsområdeschef till vd-posten. Styrelseordförande Per Bertland har kursen utstakad för honom. – Vi kommer att fortsätta förvärva.

Det blir en intern rekrytering med lång erfarenhet av bolaget som intar vd-stolen i Beijer Ref – Skånes tredje största börsbolag efter Alfa Laval och Trelleborg.

Jonas Steen har varit i bolaget sedan 2010. Han är idag affärsområdeschef för Europa, Mellanöstern och Afrika, efter att tidigare ha haft mot…