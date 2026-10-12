Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Skånska sensorer går i mål

Japp, det blir vinst på sista raden för sensorbolaget Sensative, precis som vd Johan Frilund förutspådde redan i februari. Ett nytt avtal med fastighetsbolaget Hemsö spär på intäkterna.

När Rapidus talade med Johan Frilund i februari i år hade bolaget just säkrat ett avtal med det brittiska statliga tågbolaget London North East Railways. Det handlar om sensorer som känner av passagerare i sätena, vilket medför möjlighet för tågbolaget att exakt se hur många passagerare varje tåg har och var de s…

Gunnar Wrede
Skånska sensorer går i mål

Japp, det blir vinst på sista raden för sensorbolaget Sensative, precis som vd Johan Frilund förutspådde redan i februari. Ett nytt avtal med fastighetsbolaget Hemsö spär på intäkterna.

När Rapidus talade med Johan Frilund i februari i år hade bolaget just säkrat ett avtal med det brittiska statliga tågbolaget London North East Railways. Det handlar om sensorer som känner av passagerare i sätena, vilket medför möjlighet för tågbolaget att exakt se hur många passagerare varje tåg har och var de s…

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