Skånska sensorer går i mål

Japp, det blir vinst på sista raden för sensorbolaget Sensative, precis som vd Johan Frilund förutspådde redan i februari. Ett nytt avtal med fastighetsbolaget Hemsö spär på intäkterna.

När Rapidus talade med Johan Frilund i februari i år hade bolaget just säkrat ett avtal med det brittiska statliga tågbolaget London North East Railways. Det handlar om sensorer som känner av passagerare i sätena, vilket medför möjlighet för tågbolaget att exakt se hur många passagerare varje tåg har och var de s…