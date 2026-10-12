Skånska sensorer går i mål

Japp, det blir vinst på sista raden för sensorbolaget Sensative, precis som vd Johan Frilund förutspådde redan i februari. Ett nytt avtal med fastighetsbolaget Hemsö spär på intäkterna.
När Rapidus talade med Johan Frilund i februari i år hade bolaget just säkrat ett avtal med det brittiska statliga tågbolaget London North East Railways. Det handlar om sensorer som känner av passagerare i sätena, vilket medför möjlighet för tågbolaget att exakt se hur många passagerare varje tåg har och var de s…
Japp, det blir vinst på sista raden för sensorbolaget Sensative, precis som vd Johan Frilund förutspådde redan i februari. Ett nytt avtal med fastighetsbolaget Hemsö spär på intäkterna.
När Rapidus talade med Johan Frilund i februari i år hade bolaget just säkrat ett avtal med det brittiska statliga tågbolaget London North East Railways. Det handlar om sensorer som känner av passagerare i sätena, vilket medför möjlighet för tågbolaget att exakt se hur många passagerare varje tåg har och var de s…