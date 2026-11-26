PODD: Hur utmanar ett litet svenskt mjukvarubolag den internationella blåljusbranschens stora leverantörer? I det nya avsnittet av Lejonkulan Mikael Erneberg om omstarten som delade ägarna och varför blåljusen behöver ny teknik.

Bolaget Evam utvecklar mjukvara som samlar larm, navigation och information om insatser för polis, ambulans och räddningstjänst. Uppgifterna från larmcentralen kompletteras med data från andra källor så att personalen snabbt ska få bättre koll på vad som väntar på platse…