Doldisen Cloudo växer snabbt med sin webbshop för IT-utrustning till storbolag. Lundabolaget erfar en extrem ökning av efterfrågan. De senaste månadernas försäljning har rusat till 100 Mkr i årstakt.

IT-leverantören Cloudo grundades 2014 av vd:n Omid Ghannad, som tidigare drev datorbutiken GH Data i Lund. Fram till 2024 var Cloudo en traditionell IT-leverantör, en konsult som hjälper företag med IT-systemen. Men för snart två år sedan bytte bolaget fokus och började satsa mer på en webbshop för…