Sentian-grundaren Martin Rugfelt hoppade tidigt på AI-tåget. Med två exits i bagaget har han gått in i flera AI-bolag. Det senaste är Malmöbaserade Proofbacked, ett startupbolag inom regelefterlevnad.

I slutet av 2023 såldes Malmöföretaget Sentian AI till gruvjätten Weir, vilket Rapidus var först med att rapportera. Det var den andra storaffären för Martin Rugfelt, som 2016 var med och sålde AI-bolaget Expertmaker – Årets Rapidusföretag 2014 – till Ebay.

Sedan 20 år tillbaka har Rugfelt invester…