Följetongen kring First North-bolaget Ortelius fortsätter. Nu avgår bolagets revisor i förtid och en kontrollbalansräkning visar att aktiekapitalet är slut. Men bolaget ger inte upp.

De pressmeddelanden som IT-bolaget Ortelius skickar ut är som att bevittna en bilkrasch i slowmotion.

En obetald noteringsavgift till Nasdaq gjorde att bolaget sånär blev avnoterat, skatteskulder gjorde att Skatteverket hotade att dra bolagets F-skattebevis, bolaget fick anstånd med inbetalningen men ett par veckor…