Skånska datahallar vinstmaskin

Racerföraren Daniel Ivarsson tog över faderns IT-bolag med anor i 60-talets Ängelholm. Med egna skånska datahallar erbjuder han oberoende av de stora amerikanska datamolnen. – Vi har hittat ett vakuum på marknaden, säger han till Rapidus.

Rapidus artikelserie Vinstmaskinerna sätter fokus på skånska onoterade vinstbolag. Den här gången träffar vi Diflex i Ängelholm.

Daniel Ivarsson beskriver dagens Diflex som ”en traditionell IT-leverantör som blir kundens IT-avdelning”. Bolaget erbjuder bland an…