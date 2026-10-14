Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

onsdag 14 oktober 2026

Mitt konto
Prenumerera
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Skånska datahallar vinstmaskin

Racerföraren Daniel Ivarsson tog över faderns IT-bolag med anor i 60-talets Ängelholm. Med egna skånska datahallar erbjuder han oberoende av de stora amerikanska datamolnen. – Vi har hittat ett vakuum på marknaden, säger han till Rapidus.

Rapidus artikelserie Vinstmaskinerna sätter fokus på skånska onoterade vinstbolag. Den här gången träffar vi Diflex i Ängelholm.

Daniel Ivarsson beskriver dagens Diflex som ”en traditionell IT-leverantör som blir kundens IT-avdelning”. Bolaget erbjuder bland an…

Emiliano Strauss
Skånska datahallar vinstmaskin

Racerföraren Daniel Ivarsson tog över faderns IT-bolag med anor i 60-talets Ängelholm. Med egna skånska datahallar erbjuder han oberoende av de stora amerikanska datamolnen. – Vi har hittat ett vakuum på marknaden, säger han till Rapidus.

Rapidus artikelserie Vinstmaskinerna sätter fokus på skånska onoterade vinstbolag. Den här gången träffar vi Diflex i Ängelholm.

Daniel Ivarsson beskriver dagens Diflex som ”en traditionell IT-leverantör som blir kundens IT-avdelning”. Bolaget erbjuder bland an…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat