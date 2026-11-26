Erfarenhet av börsnoteringar och andra kapitalanskaffningar blev nyckeln till det nya jobbet för Josefine Wahlqvist. Nu blir hon matchmaker på heltid.
Efter fyra år på posten ska Charlotte Persson få en efterträdare som vd för Connect Syd, vilket Rapidus rapporterade i höstas. Nu står det klart att det blir Josefine Wahlqvist som tar över.
– Charlotte och hennes team har byggt upp en jättefin grund. Det känns fantastiskt att få komma in och bygga vidare på den grunden, säger Josefine Wahlqvist…
Erfarenhet av börsnoteringar och andra kapitalanskaffningar blev nyckeln till det nya jobbet för Josefine Wahlqvist. Nu blir hon matchmaker på heltid.
Efter fyra år på posten ska Charlotte Persson få en efterträdare som vd för Connect Syd, vilket Rapidus rapporterade i höstas. Nu står det klart att det blir Josefine Wahlqvist som tar över.
– Charlotte och hennes team har byggt upp en jättefin grund. Det känns fantastiskt att få komma in och bygga vidare på den grunden, säger Josefine Wahlqvist…
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